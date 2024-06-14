Сергей Ребров: всегда считали, что Украина — это футбольная страна, и я согласен с этим

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос, многого ли ждут от национальной команды на Евро-2024.

«Перед каким Евро от Украины не ожидали высокого результата? Всегда считают, что Украина — это футбольная страна, и я с этим абсолютно согласен. Но есть другие факторы — СВО (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. — Прим. «Чемпионата»), длительные переезды, очень большие дополнительные нагрузки на игроков, которые мы должны учитывать. Однако, как и болельщики, я считаю, что у нас очень хорошая сборная, и мы будем пытаться достичь максимума на этом Евро», — приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Украины сыграет в одной группе с Бельгией, Румынией и Словакией. Первый матч состоится 17 июня. Украинская национальная команда встретится с Румынией. 21 июня сборная Украины сыграет со Словакией, а 26 июня — с Бельгией.

Чемпионат Европы 2024 года будет проходить с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.