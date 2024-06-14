Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Шотландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дасаев назвал причину, по которой «Ростов» не взял медали и не попал в финал Кубка России

Дасаев назвал причину, по которой «Ростов» не взял медали и не попал в финал Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев поделился мнением о неудачных результатах «Ростова» в минувшем сезоне.

«Единственное, мне очень жалко, что из-за этих розыгрышей мяча между вратарём и защитниками Карпин часто теряет очки. И в прошлом году это было, и в этом. Если бы не эти ошибки, он мог спокойно занимать с «Ростовом» призовые места. Сейчас вот из-за этого вылетел из Кубка, хотя мог бы играть в финале. Наверное, у него такое видение. Но надо понимать, что есть игроки, способные разыгрывать мяч от ворот. А если таких нет, лучше попроще сыграть, я так думаю.

Мне радостно, что есть хорошие молодые ребята, но они ещё неопытные и не знают, когда, допустим, можно разыграть, а когда — выбить. Валера говорил, что Песьяков хорошо ногами играет. Но мне хотелось бы спросить у него: как он может хорошо играть ногами, если два-три года подряд привозит себе мячи? В любом случае я желаю Карпину всего самого лучшего. Главное, чтобы не расстраивался и двигался вперёд», — сказал Дасаев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Мы должны были брать золото Евро». Разговор по душам с великим Дасаевым
Эксклюзив
«Мы должны были брать золото Евро». Разговор по душам с великим Дасаевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android