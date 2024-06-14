Тетрадзе: большой успех, что сборная Грузии попала на Евро. Есть шанс выйти из группы

Бывший советский и российский футболист Омари Тетрадзе оценил шансы сборной Грузии на чемпионате Европы — 2024.

«Уже большой успех, что Грузия попала на чемпионат Европы. Долго к этому шли и наконец решили задачу. Это большой праздник для Грузии. Это первый год для сборной, но команда очень хорошая. Все футболисты играют в Европе, у них хороший опыт. Большая надежда от команды. Ожидаем, что из группы выйдут. Есть шанс, а как им воспользуются, другой вопрос.

Португалия — фаворит группы. Вторая команда — Грузия. Им по зубам справиться с соперниками и пройти дальше», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в пятницу, 14 июня, стартует чемпионат Европы по футболу 2024 года. Сборная Грузии начнёт свой путь на турнире с группы F, где её соперниками станут национальные команды Турции, Чехии и Португалии.