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Германия — Шотландия. Прямая трансляция
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Суперкомпьютер предсказал победителя матча открытия Евро-2024 между Германией и Шотландией

Суперкомпьютер предсказал победителя матча открытия Евро-2024 между Германией и Шотландией
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Суперкомпьютер Opta Analyst предсказал победителя матча открытия чемпионата Европы между сборными Германии и Шотландии.

Немецкой сборной суперкомпьютер даёт 70,4% на победу в стартовом матче Евро-2024. Напомним, сборная Шотландии сыграет с национальной командой Германии в матче открытия чемпионата Европы — 2024 сегодня, 14 июня. Встреча на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене начнётся в 22:00 мск. Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Обе команды попали в группу А со сборными Венгрии и Швейцарии. Сборная Германии трижды становилась победителем Евро (1972, 1980 и 1996). Всего же немцы шесть раз выходили в решающий матч турнира. Действующим победителем Евро является сборная Италии, которая в финале обыграла сборную Англии со счётом 1:1, 3:2 пен.

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