Павар прокомментировал возвращение Канте в состав сборной Франции на Евро-2024

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар высказался о приглашении в национальную команду на чемпионат Европы — 2024 полузащитника «Аль-Иттихада» Н’Голо Канте. Последний раз Канте выступал за сборную Франции 3 июня 2022 года в матче Лиги наций с Данией (1:2).

«Он невероятный, всегда остаётся собой. На поле он всегда выкладывается по полной, и он не потерял ни капли от своего футбола», — приводит слова Павара L'Equipe.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.