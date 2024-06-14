Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Шотландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павар прокомментировал возвращение Канте в состав сборной Франции на Евро-2024

Павар прокомментировал возвращение Канте в состав сборной Франции на Евро-2024
Комментарии

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар высказался о приглашении в национальную команду на чемпионат Европы — 2024 полузащитника «Аль-Иттихада» Н’Голо Канте. Последний раз Канте выступал за сборную Франции 3 июня 2022 года в матче Лиги наций с Данией (1:2).

«Он невероятный, всегда остаётся собой. На поле он всегда выкладывается по полной, и он не потерял ни капли от своего футбола», — приводит слова Павара L'Equipe.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Материалы по теме
Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024 в день старта турнира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android