Павар заявил о готовности играть правого защитника в сборной Франции на Евро-2024

Центральный защитник сборной Франции Бенжамен Павар заявил о готовности играть на правом краю обороны на чемпионате Европы — 2024 в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля.

«Тренер всегда знал, что я предпочитаю играть в центре. Сборная Франции делает всё возможное для победы, и, если они захотят использовать меня на позиции правого защитника, я буду готов», — приводит слова Павара L'Equipe.

Напомним, на чемпионате Европы — 2024 французская национальная команда сыграет в одной группе с Польшей, Нидерландами и Австрией. Первый матч состоится 17 июня, когда сборная Франции встретится с Австрией. 21 июня сборная Франции сыграет с Нидерландами, а 25 июня — с Польшей.

Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.