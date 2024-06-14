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Агент Кади рассказал, что «Краснодар» ведёт переговоры с клубами

Агент Кади рассказал, что «Краснодар» ведёт переговоры с клубами
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Агент Хелсио Роберто Алиск, представляющий интересы вингера «Краснодара» Кади Боржеса, рассказал, что «быки» ведут переговоры с клубами по трансферу бразильского футболиста.

«Краснодар» пока ведёт переговоры с клубами по Кади», — сказал Алиск в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что азербайджанский «Карабах» сделал «Краснодару» предложение по Кади.

Напомним, 27-летний Кади стал игроком российской команды в январе 2023 года. В составе «быков» Боржес принял участие в 33 матчах прошлого сезона, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи, проведя на поле чуть больше 1500 минут. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 3,5 млн.

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Источник: Баньяц летом покинет «Краснодар»
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