Германия — Шотландия: статистика личных встреч

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14 июня сборная Германии сыграет со сборной Шотландии в матче открытия чемпионата Европы — 2024. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных Германии и Шотландии.

Всего матчей между Германией и Шотландией: 17.

Побед Германии: 8.

Побед Шотландии: 4.

Ничьих: 5.

Разница забитых голов — 26:23 в пользу Германии.

Матч открытия Евро-2024 можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» или в онлайн-кинотеатре Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля. Обе команды попали в группу А со сборными Венгрии и Швейцарии.

Сборная Германии трижды становилась победителем Евро (1972, 1980 и 1996). Всего же немцы шесть раз выходили в решающий матч турнира.

Действующим обладателем трофея является сборная Италии, которая в финале обыграла сборную Англии со счётом 1:1, 3:2 пен.