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Германия — Шотландия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Германия — Шотландия: статистика личных встреч

Германия — Шотландия: статистика личных встреч
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14 июня сборная Германии сыграет со сборной Шотландии в матче открытия чемпионата Европы — 2024. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных Германии и Шотландии.

  • Всего матчей между Германией и Шотландией: 17.
  • Побед Германии: 8.
  • Побед Шотландии: 4.
  • Ничьих: 5.
  • Разница забитых голов — 26:23 в пользу Германии.

Матч открытия Евро-2024 можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» или в онлайн-кинотеатре Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля. Обе команды попали в группу А со сборными Венгрии и Швейцарии.

Календарь Евро-2024

Сборная Германии трижды становилась победителем Евро (1972, 1980 и 1996). Всего же немцы шесть раз выходили в решающий матч турнира.

Действующим обладателем трофея является сборная Италии, которая в финале обыграла сборную Англии со счётом 1:1, 3:2 пен.

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