Махачкалинское «Динамо» объявило об аренде защитника «Зенита»

Пресс-служба махачкалинского «Динамо» официально объявила об аренде центрального защитника «Зенита» Ильи Кирша до конца сезона-2024/2025.

«Соглашение об аренде между «Динамо» и «Зенитом» предусматривает возможность выкупа игрока нашим клубом», — говорится в заявлении в телеграм-канале команды из Махачкалы.

19-летний Илья Кирш является воспитанником «Зенита». В сентябре 2023 года он перешёл из второй команды сине-бело-голубых в «Ростов» на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Футболист в минувшем сезоне играл в составе ростовчан только в матчах Кубка России, где провёл три игры. Остальную часть розыгрыша чемпионата Кирш провёл в составе «Ростова-2», где отыграл во Второй лиге 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.