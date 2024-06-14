Наумов: Глушенков может вообще в «Зените» не заиграть, переезд в Петербург — большой риск

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на информацию о том, что нападающий железнодорожников Максим Глушенков перейдёт в «Зенит».

«В такой ситуации футболисту надо делать выбор. Либо выбираешь большую зарплату и возможные титулы, либо выбираешь играть. Потому что ту игровую практику, которая была у Глушенкова в «Локомотиве», он, конечно, в «Зените» не получит. Есть вероятность, что он вообще там не заиграет. Очень много сильных футболистов, которые блистали в своих клубах, после перехода в «Зенит» терялись. Десятка полтора таких можно назвать.

Думаю, что для Максима переезд в Петербург – это большой риск. Риск потери игрового времени, а вместе с ним тонуса, формы и качества. Поэтому считаю, что для Глушенкова это не очень хороший выбор. Я бы на его месте так не делал», — приводит слова Наумова Vprognoze.ru.

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.