Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Шотландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наумов: Глушенков может вообще в «Зените» не заиграть, переезд в Петербург — большой риск

Наумов: Глушенков может вообще в «Зените» не заиграть, переезд в Петербург — большой риск
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на информацию о том, что нападающий железнодорожников Максим Глушенков перейдёт в «Зенит».

«В такой ситуации футболисту надо делать выбор. Либо выбираешь большую зарплату и возможные титулы, либо выбираешь играть. Потому что ту игровую практику, которая была у Глушенкова в «Локомотиве», он, конечно, в «Зените» не получит. Есть вероятность, что он вообще там не заиграет. Очень много сильных футболистов, которые блистали в своих клубах, после перехода в «Зенит» терялись. Десятка полтора таких можно назвать.

Думаю, что для Максима переезд в Петербург – это большой риск. Риск потери игрового времени, а вместе с ним тонуса, формы и качества. Поэтому считаю, что для Глушенкова это не очень хороший выбор. Я бы на его месте так не делал», — приводит слова Наумова Vprognoze.ru.

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Зенит» согласовал трансфер Максима Глушенкова из «Локомотива»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android