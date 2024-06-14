Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев сравнил заработки советских и современных российских футболистов. Также советский экс-футболист отметил разницу приоритетов прошлых и нынешнего поколений.

«Не собираюсь жаловаться. По тем временам мы нормально получали. Жили в достатке, никаких проблем не было. Конечно, сейчас в футболе платят совсем другие деньги, но всегда надо соотносить их с эпохой, в которую живёшь. Для нас первостепенным было оставить своё имя в истории, а деньги были на втором плане. Мы знали, что они придут», — сказал Дасаев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Дасаев является чемпионом СССР 1979 и 1987 годов в составе «Спартака», бронзовым призёром Олимпийских игр — 1980 и серебряным призёром чемпионата Европы — 1988 в составе сборной СССР. Заслуженный мастер спорта СССР. Также он работал тренером вратарей «Спартака-2».