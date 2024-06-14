Экс-нападающий сборной СССР призвал Лунина уйти из «Реала»

Бывший нападающий сборной СССР и киевского «Динамо» Игорь Беланов призвал украинского голкипера Андрея Лунина уйти из мадридского «Реала».

«Я не могу согласиться с тем, что Андрей Лунин должен вернуться на скамейку запасных под Куртуа в следующем сезоне. Его контракт истекает в 2025 году, и Лунин не спешит продлевать его. Он понимает, что сейчас для него очень важно проявить себя на Евро-2024, так как за ним будут наблюдать скауты многих ведущих клубов мира.

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Если Лунин сыграет успешно, «Реал» получит много предложений от ведущих клубов и, возможно, позволит Лунину уйти. Андрей определённо недоволен перспективой стать вечным вторым номером, без гарантий стабильной игры со стороны «Мадрида», он захочет уйти», — приводит слова Беланова AS.