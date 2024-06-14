Жиру: я папа в сборной Франции? Хорошо, что не дедушка

37-летний французский форвард Оливье Жиру отреагировал на то, что его называют отцом в нынешнем составе национальной команды.

«Я папа в сборной Франции? Папа — это здорово. Хорошо, что не дедушка», — приводит слова Жиру L'Equipe.

Жиру дебютировал в сборной Франции в ноябре 2011 года. Всего нападающий сыграл за французскую национальную команду в 131 матче. В этих встречах форвард забил 57 мячей и отдал 16 результативных передач. Со сборной Франции Жиру выиграл чемпионат мира — 2018, а также Лигу наций — 2021.

Напомним, чемпионат Европы — 2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. Французская национальная команда сыграет в одной группе с Польшей, Нидерландами и Австрией. Первый матч состоится 17 июня, когда сборная Франции встретится с Австрией. 21 июня сборная Франции сыграет с Нидерландами, а 25 июня — с Польшей.