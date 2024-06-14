Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Шотландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жиру: я папа в сборной Франции? Хорошо, что не дедушка

Жиру: я папа в сборной Франции? Хорошо, что не дедушка
Аудио-версия:
Комментарии

37-летний французский форвард Оливье Жиру отреагировал на то, что его называют отцом в нынешнем составе национальной команды.

«Я папа в сборной Франции? Папа — это здорово. Хорошо, что не дедушка», — приводит слова Жиру L'Equipe.

Жиру дебютировал в сборной Франции в ноябре 2011 года. Всего нападающий сыграл за французскую национальную команду в 131 матче. В этих встречах форвард забил 57 мячей и отдал 16 результативных передач. Со сборной Франции Жиру выиграл чемпионат мира — 2018, а также Лигу наций — 2021.

Напомним, чемпионат Европы — 2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. Французская национальная команда сыграет в одной группе с Польшей, Нидерландами и Австрией. Первый матч состоится 17 июня, когда сборная Франции встретится с Австрией. 21 июня сборная Франции сыграет с Нидерландами, а 25 июня — с Польшей.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024 в день старта турнира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android