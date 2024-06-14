«Боруссия» Дортмунд подтвердила уход Матса Хуммельса

Центральный защитник Матс Хуммельс покинул дортмундскую «Боруссию», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Матс — воспитанник мюнхенской «Баварии». За «шмелей» 35-летний защитник выступал в общей сложности 13 лет. Ранее в СМИ появлялась информация, что бывший главный тренер «Боруссии» Дортмунд Терзич был крайне недоволен комментариями Хуммельса, который в преддверии финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (0:2) подверг критике на тот момент главного тренера «шмелей» из-за разочаровывающего выступления команды в чемпионате Германии, где она заняла пятое место.

Напомним, ранее сообщалось, что Матс Хуммельс может присоединиться к итальянским «Милану» или «Роме». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость немца в € 5 млн.