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«Боруссия» Дортмунд подтвердила уход Матса Хуммельса

«Боруссия» Дортмунд подтвердила уход Матса Хуммельса
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Центральный защитник Матс Хуммельс покинул дортмундскую «Боруссию», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Матс — воспитанник мюнхенской «Баварии». За «шмелей» 35-летний защитник выступал в общей сложности 13 лет. Ранее в СМИ появлялась информация, что бывший главный тренер «Боруссии» Дортмунд Терзич был крайне недоволен комментариями Хуммельса, который в преддверии финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (0:2) подверг критике на тот момент главного тренера «шмелей» из-за разочаровывающего выступления команды в чемпионате Германии, где она заняла пятое место.

Напомним, ранее сообщалось, что Матс Хуммельс может присоединиться к итальянским «Милану» или «Роме». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость немца в € 5 млн.

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