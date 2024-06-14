Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Дасаев обратился к молодым российским футболистам

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев обратился к молодым российским футболистам с мотивационными словами.

«Команда у нас на Евро-1988 была высокого уровня и должна была завоёвывать золотые медали. Но футбол непредсказуем. Никогда заранее не знаешь, где куда игра свернёт. Двумя годами ранее, на чемпионате мира в Мексике, мы должны были проходить и в четвертьфинал, и в полуфинал, но нас засудили в матче с бельгийцами. Валерий Васильевич — молодец. Оставил костяк 1986 года, и мы целенаправленно готовились к «Европе». Когда наши молодые ребята сейчас жалуются, как им неинтересно играть по четыре матча с одними и теми же соперниками, я хочу им сказать: ребята, мы перед чемпионатом мира минимум месяц сидели на сборе в Мексике. Потом в год Евро мы месяц, если не полтора, вкалывали зимой. И у нас была не одна, а три тренировки в день! И это дало результат, привело сборную к финалу. В футболе не должно быть слова «устал».

Ребята не дадут соврать: мы работали по два с половиной часа и ещё оставались после тренировки, минут 30–40 дополнительно работали. Если из 365 дней в году я 60 проводил дома, то это хорошо. Потому что я приезжал: одну сумку бросал — другую, сборной, брал и снова уезжал. Считаю, что именно благодаря трудолюбию я достиг высокого уровня в футболе.

Так что если уж выбрали эту профессию — не нойте и двигайтесь вперёд. А если она вам не нравится — идите в другую», — сказал Дасаев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.