Жиру прокомментировал отсутствие Мбаппе на открытой тренировке сборной Франции

37-летний французский форвард Оливье Жиру прокомментировал отсутствие капитана национальной команды Килиан Мбаппе на вчерашней открытой тренировке французов.

«Я не беспокоюсь, вчера он отдохнул. Я не вхожу в медицинский штаб. Он не потеряет свою форму, пропустив одну или две тренировки. Не волнуйтесь, он будет готов к первой игре! Он никогда не сдавался. Он старается делиться своим опытом как можно чаще. Он отец команды», — приводит слова Жиру AS.

Напомним, чемпионат Европы — 2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. Французская национальная команда сыграет в одной группе с Польшей, Нидерландами и Австрией. Первый матч состоится 17 июня, когда сборная Франции встретится с Австрией. 21 июня сборная Франции сыграет с Нидерландами, а 25 июня — с Польшей.