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«Акрон» объявил об уходе Андреса Понсе

«Акрон» объявил об уходе Андреса Понсе
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Пресс-служба «Акрона» объявила об уходе венесуэльского нападающего Андреса Понсе. Сообщается, что трудовое соглашение клуба с форвардом, истекающее в июне, не будет пролонгировано.

«Акрон» благодарит Андреса за важные голы, профессиональное отношение к делу, вклад в результаты команды и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

Напомним, Понсе присоединился к тольяттинской команде в январе 2023 года. За полтора сезона форвард провёл 57 матчей за «Акрон», в которых забил 18 мячей и отдал четыре результативные передачи. Венесуэлец является лучшим бомбардиром в истории выступления клуба на профессиональном уровне.

Ранее Понсе выступал за «Ахмат», «Ротор», «Анжи», «Сампдорию», «Ливорно», «Лугано» и «Вайле».

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