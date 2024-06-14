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Экс-игрок «Локомотива» Идову оценил назначение Николича в ЦСКА

Экс-игрок «Локомотива» Идову оценил назначение Николича в ЦСКА
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Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной Нигерии Брайн Идову прокомментировал новость о том, что экс-наставник железнодорожников Марко Николич стал главным тренером ЦСКА.

«Николич — хороший тренер. В «Локомотиве» у него были интересные требования, команда при нём хорошо играла. С ним мы взяли третье место. Как человек Николич всегда честен с игроками, понятно, что он хочет видеть от тебя. Мне кажется, это хорошее назначение для ЦСКА. Потенциал у него хороший», — приводит слова Идову «Матч ТВ».

4 июня ЦСКА объявил о достижении договорённости с сербским специалистом Марко Николичем. Ранее армейцев возглавлял российский тренер Владимир Федотов. Серб известен в России по работе в московском «Локомотиве» в период с 2020 по 2021 год.

6 июня московский ЦСКА на официальном сайте объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера. Клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/2026.

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