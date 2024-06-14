«Наслаждайтесь». Пресс-служба сборной Шотландии — о матче открытия Евро-2024 с Германией

Пресс-служба сборной Шотландии посоветовала болельщикам наслаждаться матчем 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Германии.

«Сегодня тот самый день. В какой бы точке мира вы ни поддерживали Шотландию, как бы вы ни выражали свою поддержку – наслаждайтесь этим», — сказано в сообщении пресс-службы сборной Шотландии, опубликованном в социальных сетях.

Напомним, сборная Шотландии сыграет с национальной командой Германии в матче открытия чемпионата Европы — 2024 сегодня, 14 июня. Встреча на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене начнётся в 22:00 мск. Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля. Напомним, сборная Шотландии сыграет с национальной командой Германии в матче открытия чемпионата Европы — 2024 сегодня, 14 июня. Встреча на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене начнётся в 22:00 мск.