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Германия — Шотландия. Прямая трансляция
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«Наслаждайтесь». Пресс-служба сборной Шотландии — о матче открытия Евро-2024 с Германией

«Наслаждайтесь». Пресс-служба сборной Шотландии — о матче открытия Евро-2024 с Германией
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Пресс-служба сборной Шотландии посоветовала болельщикам наслаждаться матчем 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сегодня тот самый день. В какой бы точке мира вы ни поддерживали Шотландию, как бы вы ни выражали свою поддержку – наслаждайтесь этим», — сказано в сообщении пресс-службы сборной Шотландии, опубликованном в социальных сетях.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, сборная Шотландии сыграет с национальной командой Германии в матче открытия чемпионата Европы — 2024 сегодня, 14 июня. Встреча на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене начнётся в 22:00 мск. Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля. Напомним, сборная Шотландии сыграет с национальной командой Германии в матче открытия чемпионата Европы — 2024 сегодня, 14 июня. Встреча на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене начнётся в 22:00 мск.

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