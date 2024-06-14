Мартин Якубко: сборная России нужна однозначно

Бывший игрок ряда российских клубов и сборной Словакии Мартин Якубко высказался о необходимости поддержания жизнедеятельности сборной России в условиях отстранения от международных турниров. По его мнению, сборная России нужна. В то же время Якубко отметил, что уровень соперников российской национальной команды оставляет желать лучшего.

«Мое мнение – сборная России нужна. Ребята встречаются, вместе тренируются. Если они не увидятся год-полтора, потом всё будет сложно собирать заново. Понятно, что футболисты профессионалы и должны быть готовы в любой момент, но важна именно обстановка в сборной. И мы видим, что удаётся даже найти соперников для товарищеских матчей. Все понимают, что это не тот же уровень, что отборочные матчи чемпионата Европы, но сборная нужна однозначно», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».