Германия — Шотландия: прямая трансляция матча открытия Евро-2024 начнётся в 22:00

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 14 июня, стартует чемпионат Европы — 2024 в Германии. В матче открытия турнира встретятся участники группы A — сборные Германии и Шотландии. Стартовая игра Евро-2024 пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен из Франции. Матч начнётся в 22:00 мск.

Трансляцию можно будет посмотреть в прямом эфире в онлайн-кинотеатре Okko и на канале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последний раз сборные Германии и Шотландии встречались в отборочном турнире к чемпионату Европы 2016 года. В матче 1-го тура немецкая национальная команда победила Шотландию со счётом 2:1. В игре 8-го тура сборная Германия выиграла у Шотландии со счётом 3:2.

В группе с Германией и Шотландией также представлены сборные Венгрии и Швейцарии.

Звёздные «ветераны» Евро-2024: