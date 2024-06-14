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Германия — Шотландия. Прямая трансляция
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Швайнштайгер назвал трёх игроков, за которыми будет следить на Евро-2024

Швайнштайгер назвал трёх игроков, за которыми будет следить на Евро-2024
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Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер, в составе которой он становился чемпионом мира, назвал трёх футболистов, за которыми он будет следить на чемпионате Европы — 2024.

«Флориан Вирц, Коул Палмер, Рафаэл Леау», — написал Швайнштайгер в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, атакующий полузащитник Флориан Вирц представляет сборную Германии. Хавбек Коул Палмер выступает в составе сборной Англии. Крайний нападающий Рафаэл Леау играет за сборную Португалии.

Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции матчей турнира. В соревновании примут участие 24 европейские национальные команды, поделённые на шесть групп по четыре сборной в каждой.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

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