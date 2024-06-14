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Антуан Гризманн рассказал о настрое в сборной Франции перед Евро-2024

Антуан Гризманн рассказал о настрое в сборной Франции перед Евро-2024
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Полузащитник сборной Франции Антуан Гризманн высказался о настрое и состоянии футболистов национальной команды перед стартом чемпионата Европы 2024 года. Сборная Франции сыграет в группе D с Польшей, Нидерландами и Австрией.

«Чувствуем себя хорошо и очень уверены в себе. Физически, как мне кажется, тоже готовы. Мы знаем, что первый матч будет очень важен для хорошего старта, поэтому тщательно готовимся. Мы хотим быть единым целым от начала и до конца, командой, идущей в одном направлении, и это станет ключом к нашему успеху. Я знаю, что мне нужно делать и что нужно команде для победы. Это понимание приходит после множества матчей и турниров», — приводит слова Гризманна официальный сайт УЕФА.

В первом матче турнира сборная Франции встретится с Австрией в понедельник, 17 июня. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

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