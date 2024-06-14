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Тренер сборной Испании рассказал, в чём заключается сила Хорватии

Тренер сборной Испании рассказал, в чём заключается сила Хорватии
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о хорватской национальной команде в преддверии их очного матча в 1-м туре группового этапа Евро-2024, который состоится завтра, 15 июня.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я искренне восхищаюсь менталитетом хорватских футболистов, потому что они являются примером национальной гордости и чувства единства. Я горжусь, когда мы чувствуем то же самое в нашей стране.

Помимо чувства национальной гордости и силы, хорватские футболисты обладают особым талантом к спорту, в первую очередь к командным видам спорта. То, как они выступали в составе сборной в последние годы, является исключительным», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч состоится на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Встреча начнётся в 19:00 мск.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

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