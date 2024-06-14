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Источник: «Химки» предложили двухлетний контракт экс-тренеру «Родины» Артиге

Источник: «Химки» предложили двухлетний контракт экс-тренеру «Родины» Артиге
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Подмосковные «Химки» сделали предложение испанскому тренеру Франку Артиге, который ранее возглавлял московскую «Родину». Об этом сообщил Metaratings.

По информации источника, 47-летнему специалисту предлагают контракт на два года с общей зарплатой в € 1 млн.

«Родина» завершила сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на пятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 55 очков за 34 матча. «Химки» стали победителем Первой лиги, заработав 66 очков, и получили прямую путёвку в Российскую Премьер-Лигу.

Ранее появлялась информация о решении руководства «Химок» уволить главного тренера Андрея Талалаева. В качестве кандидатов на должность назывались экс-тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович и Сергей Игнашевич, ранее возглавлявший калининградскую «Балтику».

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