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Адвокат бывшей жены Сафонова сообщил, что вратарь не погасил долг после перехода в «ПСЖ»

Адвокат бывшей жены Сафонова сообщил, что вратарь не погасил долг после перехода в «ПСЖ»
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Максим Шилов, юрист экс-жены вратаря Матвея Сафонова, сообщил, что футболист сборной России не выплатил долг по алиментам своей бывшей супруге.

«Никаких выплат от Матвея Сафонова не было, задолженность по решению суда не погашена. Мы были готовы к такому развитию событий, не надеялись на ФССП, поэтому уже начали подыскивать специалистов по французскому праву. Всё развивается в том русле, в котором мы и предполагали», — сказал Шилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Сафонову запрещён выезд за пределы России в связи с задолженностью по алиментам в размере 60 млн рублей.

14 июня «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара». Контракт между сторонами рассчитан до лета 2029 года.

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