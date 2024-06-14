«ПСЖ» заплатил за трансфер Сафонова менее € 20 млн — журналист Footmercato

«ПСЖ» заплатил «Краснодару» менее чем € 20 млн за трансфер российского вратаря Матвея Сафонова, о чём ранее появлялась информация в СМИ. Об этом сообщает журналист Footmercato Хосе Кассе.

По информации источника, стоимость трансфера Сафонова значительно ниже € 20 млн, однако точная сумма не называется. Подчёркивается, что у 25-летнего футболиста будет «невысокая» зарплата, особенно по сравнению с бывшим вратарём «ПСЖ» Кейлором Навасом, чей оклад составлял около € 7 млн в год.

Российский вратарь подписал контракт с французским грандом, рассчитанный до 2029 года.

В минувшем сезоне Сафонов принял участие в 30 матчах во всех турнирах, 11 из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн. По итогам минувшего сезона «ПСЖ» стал чемпионом Франции, набрав 76 очков в 34 матчах. Также парижский клуб выиграл Кубок Франции.

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