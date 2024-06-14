Игрок «Балтики» Маляров: у нас есть всё для того, чтобы вернуться в РПЛ за один сезон

Защитник «Балтики» Кирилл Маляров считает, что калининградцам по силам вернуться в РПЛ за один сезон. Напомним, по итогам сезона-2023/2024 «Балтика» вылетела в Мелбет Первую лигу.

«Какие цели на следующий сезон? Надо выводить «Балтику» в Премьер-Лигу, это задача номер один. Возможно ли сделать это за один сезон? Когда я приходил в команду, мы вышли в РПЛ в течение сезона. И сейчас постараюсь помочь команде так сделать. Будем стараться, у нас всё для этого есть», — приводит слова Малярова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/2024 «Балтика» заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 26 очков в 30 матчах чемпионата страны. После завершения сезона пост главного тренера команды покинул Сергей Игнашевич.

Напомним, калининградцы в прошлом сезоне вышли в Суперфинал Фонбет Кубка России, но проиграли трофей петербургскому «Зениту».