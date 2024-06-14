Тренер Австрии Рангник: первый матч с Францией станет для нас серьёзным испытанием

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник оценил группу на чемпионате Европы. Австрийцы сыграют в группе D с Францией, Нидерландами и Польшей. В первом матче сборная Австрии встретится с Францией в понедельник, 17 июня. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

«В лице Франции мы, возможно, получили самого сильного соперника уже на старте турнира. Они являются абсолютными фаворитами в борьбе за титул не только на этом Евро, но и через два года на чемпионате мира. Сборная Франции, безусловно, будет первоклассной. Там даже в случае травм всех 11 игроков стартового состава следующие 11 будут ничем не хуже. Так что первый матч станет для нас серьёзным испытанием.

А дальше — посмотрим. 3-й тур — игра с Нидерландами. Если хотеть выйти из этой группы, то нужно как минимум четыре, а может быть, даже пять или шесть очков, и мы понимаем сложность ситуации», — приводит слова Рангника официальный сайт УЕФА.

Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии.