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«Балтика» объявила о переходе защитника Щелкунова из «Локомотива»

«Балтика» объявила о переходе защитника Щелкунова из «Локомотива»
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Воспитанник академии московского «Локомотива» Тимофей Щелкунов стал игроком «Балтики». Об этом сообщила пресс-служба калининградского клуба в телеграм-канале.

«Между футбольными клубами «Балтика» и «Локомотив» достигнута договорённость о трансфере Тимофея Щелкунова.

В сезоне-2023/2024 турнира МФЛ в составе молодёжной команды «Локомотива» он принял участие в 22 матчах, в которых набрал семь результативных баллов (2+5). Трудовое соглашение с Щелкуновым заключено до 31 мая 2028 года.

Мы приветствуем Тимофея в рядах балтийцев и желаем ему успехов в нашем клубе!» — написано в сообщении клуба.

«Балтика» завершила сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице. Следующий сезон команда проведёт в Мелбет Первой лиге.

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