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Канчельскис: у Доннаруммы задрожат коленки после перехода Сафонова. Шучу, конечно

Канчельскис: у Доннаруммы задрожат коленки после перехода Сафонова. Шучу, конечно
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал переход голкипера Матвея Сафонова во французский «Пари Сен-Жермен» из «Краснодара». «ПСЖ» объявил о трансфере российского вратаря сегодня, 14 июня.

«Хорошая новость для российского футбола. Матвей молодец, что не побоялся уехать в европейский клуб. Понятно, что будет сложно бороться за место в стартовом составе, но шансы будут. «ПСЖ» принимает участие в большом количестве турниров, поэтому без игровой практики Матвей не останется. У Доннаруммы на Евро задрожат коленки после перехода Сафонова. Шучу, конечно», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

25-летний Матвей Сафонов подписал контракт с «ПСЖ» сроком до лета 2029 года.

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