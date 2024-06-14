«C Доннаруммой покончено». Фанаты «ПСЖ» отреагировали на переход Сафонова

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Болельщики «ПСЖ» в социальных сетях отреагировали на новость о переходе российского вратаря Матвея Сафонова во французский гранд.

«C Доннаруммой покончено», — написал пользователь с никнеймом Ostin.

«Добро пожаловать в лучший клуб Франции», — написал пользователь с никнеймом Ola.

«Ещё один вратарь, который не будет играть» , — написал flomonn.

, — написал flomonn. «Наконец-то Доннарумма уйдёт на скамейку. Хороший выбор, «ПСЖ», — написал mariobarrientos.

— написал mariobarrientos. «На мгновение я подумал, что это Холанд, хаха», — отметил пользователь с никнеймом kachiico.

Контракт рассчитан до лета 2029 года. Предполагаемая сумма трансфера – € 20 млн с учётом бонусов.

Напомним, в минувшем сезоне Сафонов принял участие в 30 матчах во всех турнирах, 11 из которых он отыграл «на ноль». Трудовое соглашение игрока с «Краснодаром» было рассчитано до 31 января 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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