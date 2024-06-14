Сафонов — о переходе в «ПСЖ»: это невероятная возможность для меня

Голкипер сборной России Матвей Сафонов высказался о своём переходе в «ПСЖ».

«Я прихожу с желанием совершенствоваться. Это невероятная возможность для меня работать и

играть за этот клуб.

Я спокойный человек, всегда стараюсь помочь своим товарищам по команде», – приводит слова Сафонова пресс-служба парижской команды в социальных сетях.

14 июня «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара». Контракт между сторонами рассчитан до лета 2029 года. Напомним, 25-летний Сафонов является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.