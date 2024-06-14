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Зарицкий: вряд ли «ПСЖ» взял Сафонова, чтобы он сидел на скамейке и получал миллионы

Зарицкий: вряд ли «ПСЖ» взял Сафонова, чтобы он сидел на скамейке и получал миллионы
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Бывший футболист «Зенита» Михаил Зарицкий прокомментировал переход голкипера Матвея Сафонова во французский «Пари Сен-Жермен» из «Краснодара».

«Переход Сафонова в «ПСЖ» — приятно и удивительно. Мир всё-таки ещё и на нашей стороне бывает. Думаю, Матвея берут в клуб с перспективой, что он будет первым номером. Потому что кого-то брать из России, платить миллионы, чтобы он сидел на скамейке, вряд ли кому-то интересно. На Матвея рассчитывают, а он оправдает покупку», — сказал Зарицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«ПСЖ» официально объявил о переходе 25-летнего Матвея Сафонова сегодня, 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с французским клубом сроком до лета 2029 года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около € 20 млн и станет рекордной в истории «Краснодара».

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