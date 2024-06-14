Матвей Сафонов — третий российский футболист в истории «ПСЖ»

Вратарь Матвей Сафонов, который сегодня, 14 июня, официально стал игроком «ПСЖ», является третьим российским футболистом в истории этого французского гранда. До Сафонова за «ПСЖ» выступали такие игроки, как Игорь Яновский и Сергей Семак.

Центральный полузащитник Игорь Яновский выступал в составе «ПСЖ» с 1998 по 2001 год. За этот период он принял участие в 86 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами.

Бывший полузащитник Сергей Семак, ныне возглавляющий «Зенит», играл за французский гранд с 2005 по 2006 год. За этот период он принял участие в 31 матче во всех соревнованиях, в которых забил один гол.

Контракт Сафонова с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года. Предполагаемая сумма трансфера – € 20 млн с учётом бонусов.

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