Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Шотландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов — третий российский футболист в истории «ПСЖ»

Матвей Сафонов — третий российский футболист в истории «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь Матвей Сафонов, который сегодня, 14 июня, официально стал игроком «ПСЖ», является третьим российским футболистом в истории этого французского гранда. До Сафонова за «ПСЖ» выступали такие игроки, как Игорь Яновский и Сергей Семак.

Центральный полузащитник Игорь Яновский выступал в составе «ПСЖ» с 1998 по 2001 год. За этот период он принял участие в 86 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами.

Бывший полузащитник Сергей Семак, ныне возглавляющий «Зенит», играл за французский гранд с 2005 по 2006 год. За этот период он принял участие в 31 матче во всех соревнованиях, в которых забил один гол.

Контракт Сафонова с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года. Предполагаемая сумма трансфера – € 20 млн с учётом бонусов.

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

Материалы по теме
Исторический трансфер из России в Европу! Сафонов официально в «ПСЖ»! LIVE
Live
Исторический трансфер из России в Европу! Сафонов официально в «ПСЖ»! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android