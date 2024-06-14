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«Сочи» сообщил о планах на межсезонье

«Сочи» сообщил о планах на межсезонье
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«Сочи» начнёт подготовку к новому сезону Мелбет Первой лиги в понедельник 17 июня. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Первый сбор нашей команды пройдёт в Сочи и продлится до 25 июня включительно.

Следующий этап летнего межсезонья «Сочи» проведёт в Санкт-Петербурге с 27 июня по 5 июля, где будет базироваться на учебно-тренировочной базе в Ломоносове, которая в 2018 году во время чемпионата мира стала домом для сборной Южной Кореи.

В ходе этого периода работы наша команда проведет ещё несколько спаррингов, точные даты которых и соперники будут объявлены дополнительно», — написано в сообщении клуба.

«Сочи» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на последнем, 16 месте в турнирной таблице.

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