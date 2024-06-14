Зарицкий: надеюсь, после перехода Сафонова в «ПСЖ» для россиян откроются двери в Европу

Бывший футболист «Зенита» Михаил Зарицкий выразил надежду на то, что после перехода вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ» для россиян откроются двери в Европу.

«Надеюсь, после этого трансфера откроются двери в Европу для российских футболистов. Это очень хороший пример. Даже если какие-то команды и хотят купить россиян, то не делают это просто из солидарности к ЕС, что для меня просто бред», — сказал Зарицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

14 июня «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара». Контракт между сторонами рассчитан до лета 2029 года. Напомним, 25-летний Сафонов является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.