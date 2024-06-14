«Доннарумма может наварить ляпы». Аршавин считает, что Сафонов будет играть в «ПСЖ»

Бывший футболист сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин считает, что российский вратарь Матвей Сафонов, перешедший в «ПСЖ», получит возможность проявить себя.

«Я ставлю, что больше 10 матчей он сыграет в чемпионате. Доннарумма мне всегда нравился. Именно его специфические качества вратаря – реакция, как он ловит мяч, [играет] ногами. Но по игре в «ПСЖ» всё равно заметно, что он на самом деле может ляпы такие наварить.

Уверен, что несколько ошибок Доннаруммы приведут к тому, что подумают сменить его не просто на какие-то отдельные матчи, а будет период, когда у Матвея появятся возможности закрепиться первым [номером]. Он в целом по качествам может это использовать. Я очень положительно оцениваю этот переход. Поздравляю его и футбольный клуб «Краснодар» с таким трансфером», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

Контракт Сафонова с «ПСЖ» рассчитан до 2029 года.