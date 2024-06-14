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Первый тренер Сафонова отреагировал на трансфер вратаря в «ПСЖ»

Первый тренер Сафонова отреагировал на трансфер вратаря в «ПСЖ»
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Алексей Чистяков, первый тренер голкипера Матвея Сафонова, прокомментировал переход футболиста во французский «Пари Сен-Жермен» из «Краснодара».

«Горд и рад за Матвея! Уверен, что у него получится в «ПСЖ». Доннарумма не показывает стабильную игру. Джанлуиджи — вратарь хороший, но стабильности не хватает. Матвей составит здоровую конкуренцию, а при удачном стечении обстоятельств станет первым номером.

«ПСЖ» — хорошая команда с приличной материальной базой. Есть всё, чтобы Матвей чувствовал себя комфортно. Если заиграет, то будет польза и ему, и сборной России, и «ПСЖ». Главное, чтобы закончилась эта эпопея и его выпустили. Больше за это переживаю», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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