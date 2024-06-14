Андрей Мостовой: была мысль, что в этом году в РПЛ никто не заслуживает чемпионства

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой признался, что по ходу сезона у него возникала мысль, что ни одна из команд не заслуживает чемпионства.

«Если смотреть по набранным очкам, нельзя сказать, что кто‑то стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном. С другой стороны, и «Динамо» в своё время нас преследовало, и «Краснодар». Просто у «Зенита» в этот раз оказалось слишком много осечек. А потом то же самое стало происходить с «Краснодаром» и «Динамо». Знаете, у меня в какой‑то момент даже промелькнула мысль: в этом году никто не заслуживает чемпионства», – приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.