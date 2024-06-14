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«Обязательно съешь круассан». Экс-игрок «Парижа» Абдуллина пожелала удачи Сафонову в «ПСЖ»

«Обязательно съешь круассан». Экс-игрок «Парижа» Абдуллина пожелала удачи Сафонову в «ПСЖ»
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Бывшая полузащитница ЖФК «Париж» Алсу Абдуллина обратилась к российскому вратарю Матвею Сафонову, перешедшему в «ПСЖ».

«Привет, Матвей. Я слышала новость, что ты перешёл в «ПСЖ». Желаю тебе удачи. Париж очень красив. Там очень вкусно. Обязательно съешь круассан. Побед в чемпионате Франции и всего самого, самого наилучшего», — сказала Абдуллина в видео в телеграм-канале женской сборной России по футболу.

Напомним, в минувшем сезоне Сафонов принял участие в 30 матчах во всех турнирах, 11 из которых он отыграл «на ноль». Трудовое соглашение игрока с «Краснодаром» было рассчитано до 31 января 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

По итогам минувшего сезона «ПСЖ» стал чемпионом Франции, набрав 76 очков в 34 матчах. Также парижский клуб выиграл Кубок Франции. По итогам минувшего сезона РПЛ «Краснодар» расположился на второй строчке.

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