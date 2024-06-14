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Главный тренер «Ариса» Шпилевский прокомментировал информацию о переходе Шуманского в ЦСКА

Главный тренер «Ариса» Шпилевский прокомментировал информацию о переходе Шуманского в ЦСКА
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский отреагировал на информацию, что белорусский нападающий кипрского клуба Артём Шуманский может перейти в московский ЦСКА.

«Что касается новости о переходе нападающего «Ариса» Шуманского в ЦСКА, то давайте дождёмся медобследования. Надеюсь, всё будет хорошо. Руководство клубов общается», — сказал Шпилевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее в СМИ появлялась информация, что сумма трансфера 19-летнего белорусского форварда составит от € 1,5 до 1,7 млн.

Напомним, Шуманский выступает за «Арис» с января 2023 года. За этот период он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.

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