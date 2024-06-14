Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Шотландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА может подписать нападающего «Ариса» Шуманского

ЦСКА может подписать нападающего «Ариса» Шуманского
Аудио-версия:
Комментарии

ПФК ЦСКА собирается подписать нападающего «Ариса» Артёма Шуманского. Об этом сообщает кипрское издание 24SportsCY.

По сведениям источника, сумма трансфера 19-летнего футболиста составит от € 1,5 до 1,7 млн. Стороны согласовали переход. Ожидается, что о трансфере объявят на следующей неделе.

В минувшем сезоне Артём Шуманский провёл за кипрский «Арис» во всех турнирах 17 матчей и отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет € 400 тыс.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 московский ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После завершения сезона Владимир Федотов был уволен с должности главного тренера армейского клуба. Его место занял Марко Николич.

Материалы по теме
Экс-игрок «Локомотива» Идову оценил назначение Николича в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android