ЦСКА может подписать нападающего «Ариса» Шуманского

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ПФК ЦСКА собирается подписать нападающего «Ариса» Артёма Шуманского. Об этом сообщает кипрское издание 24SportsCY.

По сведениям источника, сумма трансфера 19-летнего футболиста составит от € 1,5 до 1,7 млн. Стороны согласовали переход. Ожидается, что о трансфере объявят на следующей неделе.

В минувшем сезоне Артём Шуманский провёл за кипрский «Арис» во всех турнирах 17 матчей и отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет € 400 тыс.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 московский ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После завершения сезона Владимир Федотов был уволен с должности главного тренера армейского клуба. Его место занял Марко Николич.