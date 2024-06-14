Смотри матч открытия Евро-2024 в центре Москвы вместе с «Чемпионатом»
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Менее часа остаётся до начала матча открытия чемпионата Европы 2024 года между Германией и Шотландией. «Чемпионат» предлагает читателям совместный просмотр стартовой игры Евро-2024, который пройдёт на стадионах Германии в ближайший месяц. Встречаемся в «BetBoom Доме Динамо» в самом сердце столицы.
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
1-й тайм
0 : 0
Шотландия
С 20:00 работает наша предматчевая студия. Вход на совместный просмотр матча бесплатный, по предварительной регистрации. Обращаем внимание, что гостям должно исполниться 18 лет.
Адрес: Красная площадь, 3. ГУМ, 1-я линия, 2-й этаж. Вход на углу Красной площади и Никольской улицы через «Динамо СТОр».
Начало матча между Германией и Шотландией запланировано на 22:00 мск. Все гости могут прийти в джерси своих любимых сборных!
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