«Доктор дал таблеточку, проснулись уже в Бразилии». Булыкин — о самом приятном перелёте

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о своём самом приятном перелёте на самолёте во время игровой карьеры.

«Не помню про самый страшный, помню самый приятный. Когда мы с «Аяксом» летели в Бразилию, нам доктор перед вылетом раздал таблеточку, после чего мы все проснулись уже в Бразилии (смеётся). Спали как убитые.

Почему полетели в Бразилию? Были выставочные матчи. «Аяксу» платили везде, они выбрали перелёт туда для проведения матчей, плюс проведение предсезонки. Очень тяжело провести предсезонку, когда перелёты, другой климат, но «Аякс» этим зарабатывает деньги, и мы полетели», – сказал Булыкин в эфире YouTube-канала «PRO Футбол».

Прямо сейчас на YouTube-канале «PRO Футбол» продолжается эфир с участием Дмитрия Булыкина, посвящённый старту чемпионата Европы по футболу. Подключайтесь к трансляции и ожидайте старта Евро-2024 вместе с «Чемпионатом»!