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Зайнутдинов попросил «Бешикташ» отклонить предложение «Зенита» — Дикме

Зайнутдинов попросил «Бешикташ» отклонить предложение «Зенита» — Дикме
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Полузащитник турецкого «Бешикташа» Бактиёр Зайнутдинов попросил клуб отклонить предложение санкт-петербургского «Зенита».

«Бактиёр не хочет покидать «Бешикташ». Он очень счастлив в Стамбуле. Я узнал, что он попросил отклонить предложение «Зенита», — приводит слова журналиста Серджана Дикме Sports Digitale в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что «Зенит» ведёт переговоры с «Бешикташем» по переходу полузащитников Жедсона Фернандеша и Бактиёра Зайнутдинова.

В минувшем сезоне 26-летний Бактиёр Зайнутдинов принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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