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Юлиан Нагельсман — самый молодой главный тренер в истории Евро

Юлиан Нагельсман — самый молодой главный тренер в истории Евро
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман, на сегодняшний день которому 36 лет и 327 дней, стал самым молодым наставником в истории чемпионатов Европы. Об этом информирует Opta Sports.

Сообщается, что Нагельсман превзошёл рекорд бывшего главного тренера сборной Словении Сречко Катанеца, которому на момент Евро-2000 было 36 лет и 333 дня.

Напомним, Нагельсман был назначен на пост главного тренера сборной Германии в сентябре 2023 года.

Сегодня, 14 июня, под его руководством сборная Германии сыграет в матче открытия Евро-2024. Стартовая встреча Евро-2024 пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен из Франции. Матч начнётся в 22:00 мск.

Евро-2024: итоговый список команд:

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