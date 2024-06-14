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Родри: никто не хочет встречаться лицом к лицу со сборной Испании

Родри: никто не хочет встречаться лицом к лицу со сборной Испании
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Опорный полузащитник сборной Испании Родри высказался о силе «Фурия Роха» в преддверии матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Хорватией, который состоится завтра, 15 июня.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Испании доказала, что является командой, которая способна конкурировать с грандами. Мы побеждали Италию, Хорватию. У меня такое чувство, что никто не хочет встречаться лицом к лицу с Испанией, потому что нас сложно победить. Однако здесь много равных. Это турнир моментов. Тот, кто прочитает их лучше, победит», — приводит слова Родри Sport.es.

Напомним, матч состоится на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра игры выступит Майкл Оливер. Встреча начнётся в 19:00 мск.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

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