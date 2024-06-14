Колосков объяснил, почему на Евро-2024 не будет много болельщиков из России

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что немного болельщиков из России посетят чемпионат Европы по футболу в Германии.

«Откуда там наши болельщики возьмутся? Билеты продавались строго по квотам через федерации. Я думаю, что российских болельщиков будет немного. Но если будут, то, конечно, поддержат сборную Сербии.

Никого особо поддерживать не буду. Как правило, я смотрю за играми французов, мне нравится, как они играют, получаю удовольствие от их матчей. Испанцы – тоже. Я думаю, что французы и испанцы являются фаворитами на победу. А так, любая команда может выстрелить. Но эти сборные более подготовлены со всех точек зрения», – приводит слова Колоскова ТАСС.

Сегодня, 14 июня, стартует чемпионат Европы — 2024 в Германии. В матче открытия турнира встретятся участники группы A — сборные Германии и Шотландии. Стартовая игра Евро-2024 пройдёт 14 июня на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.