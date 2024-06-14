Алексей Ребко: сборная России могла бы стать командой-сенсацией на Евро-2024

Бывший футболист «Спартака» Алексей Ребко порассуждал о предстоящем Евро-2024.

«Я буду болеть за Испанию и Португалию. А вот что касается победителя турнира, то, как мне кажется, это будет команда Франции. Кто станет сборной-сенсацией? Говорить про те команды, которые будут выступать на турнире, я не буду, но думаю, что такой сенсацией могла бы стать сборная России, но, к сожалению, нас на Евро не пустили», — приводит слова Ребко «РБ Спорт».

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Напомним, в феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. Сборная России не принимала участия в жеребьёвке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.